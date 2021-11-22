Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef’te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:50

Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef’te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef’te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef eleme gecesi izleyenleri bu hafta Tv8’de ekran başına kilitledi. Dün akşam 117.bölümüyle ekrana gelen programda eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim şoke etti. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan mantar kullanarak en yaratıcı yemeği yapmalarını istedi. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğini üstlendiği yarışmayla ilgili olarak 21 Kasım 2021 Masterchef kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aranıyor. Nefes kesen mücadelede Azize, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve aralarından bir isim yarışmaya veda etti. Peki Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef’te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte yanıtı…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te elenen isim merak konusu oldu. Programı kaçıranlar veya eleme gecesine dair detayları merak edenler Masterchef kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt arıyor. Takımlar arasındaki oyunlar sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan arasından birisi bu haftanın yarışmaya veda eden ismi oldu. Peki Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef'te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef elenen isim belli oldu. 21 Kasım 2021 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme potasındaki Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan arasıdna bir kişi bu gece MasterChef'e veda ederek şampiyonluk hayallerini kaybetti.

Kritik eleme gecesinde potadaki yarışmacılar ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantar ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlamak için tezgah başına tüm hünerlerini ortaya koydu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 21 KASIM 2021

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ev Somer şeflerin jüriliğine yapılan kritik eleme gecesinde ilk safhada başarılı olamayarak ikinci ve son oyunda tekrar tezgah başına geçen Azize, Pelin, Safanur ise Somer şefin hazırladığı ürünü en yakın şekilde hazırlamak için mücadele verdi. 3 isim arasından yarışmaya veda eden isim Azize oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MANTAR KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan eleme gecesinde en iyi yemekleri yaparak kıyasıya mücadele etti. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan mantar kullanarak en yaratıcı yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda ise Sergen, Tahsin ve Hasan yaptıkları yemekle bir hafta daha yarışmada kalmayı hak etti.

Azize, geçtiğimiz hafta elemeye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. Ancak elemeden bir gün sonra ise, bu yıl MasterChef'e veda eden isimlere yeni bir şans tanınmıştı. Elenen yarışmacılar, ana kadroya geri dönmek için yeniden tezgah başına geçmiş ve Azize yeniden yarışmaya geri dönmüştü. Ancak yarışmacının macerası kısa sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim!
AÖF sınav yerleri için geri sayım! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
Volkan Demirel'den Galatasaraylı taraftarlara cevap! Squid Game ve Kim Min Jae
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef kim elendi? 21 Kasım 2021 Masterchef’te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA