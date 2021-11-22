Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:53 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:53

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle!

Müge Anlı canlı izle ekranı, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Ekranların en çok izlenen gündüz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, televizyonla eş zamanlı olarak internetten canlı izlenebiliyor. ATV canlı yayın ekranı ile programın bugünkü bölümü tamamı kesintisiz, full ve HD olarak izleniyor. Bugün Müge Anlı Türkiye’nin dört bir yanına 500 adet tekerlekli sandalye gönderecek. 22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV'de hafta içi her gün saat 10:00'da izleyiciyle buluşuyor. Programın sevenleri yayının yeni bölümü için ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı canlı izle linkini araştırıyor. Geçen hafta kayıp Yörük kızı Müslüme'nin arandığı programda küçük kızdan gelen acı haber tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Neslihan Kaya cinayetinin de aydınlatıldığı programda, yeni haftanın ilk bölümünde Şen kardeşler cinayeti gündeme gelecek. 22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle! İşte son bölümü kesintisiz ve full izleme linki!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle!

Müge Anlı Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere, bugünkü yayında 500 tekerlekli sandalye gönderiyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüyler ürperten cinayet aydınlatıldı, beyaz araçlı katil zanlısı yakalandı. Neslihan Kaya cinayeti 3 günde çözüldü. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, gönderilirken de pişmanım dediği görüldü. Katil zanlısının beyaz aracı ile ve haki renkli montu ile çekilmiş sosyal medya görüntüleri olduğu söylendi. Yaklaşık 150 güvenlik kamerası izlendi ve Gaziantep cinayet büro amirliği katil zanlısını belirledi ve yakaladı. Mahkeme kasten öldürme suçu ile Tevfik Darıcıoğlu tutuklandı. Hüseyin-Mehmet Şen kardeşler cinayeti. Tek görgü tanığı bakıcı canlı yayında... Emel Hanım, hiçbir şey duymadığını, Fatma Hanım ile beraber dışarıda yattıklarını, erkeklerin içeride yattığını, Fatma Hanım'ın geceleri uyumadığını, ben seni uyandırırım dediğini, Emel dediği an kalktığını, gündüz kendisinin çok çalıştığını, akşam erken yattığını söyledi. Emel Hanım o iki kişiyi öyle görünce çok kötü olduğunu, hemen kendisini cama attığını, gelin yardım edin diye bağırdığını söyledi. Bir çocuk ölü olarak bulundu. 15 yaşındaki liseli bulundu.

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Kasım 2021 bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm canlı izle!
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