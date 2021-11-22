Mersin'de kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da aranan Yörük Kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken son dakika haberi geldi. Buna göre minik kızın aile üyelerinin de içerisinde yer aldığı 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Bu gelişmeyle beraber "Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, öldürüldü mü, katil kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Küçük kızın gözaltındaki ailesi için bilindiği üzere adli tıp raporu bekleniyordu. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...
SON DAKİKA... Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.
Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.
MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNİ BULAN KADIN ÇOBAN ANLATTI!
Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."
MÜSLÜME BEBEK NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?
Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.
"ÇOCUĞUMUN ORAYA KADAR YÜRÜMESİNE UMUDUM YOK"
Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok.
Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.
Öte yandan, küçük kızın annesi Selvi Yağal'ın ise yorgunluktan bitap düşerek çadırda dinlendiği görüldü.
Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü, incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesinin, otopsi için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Aile de ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Müslüme bebek'in kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.
Küçük kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...