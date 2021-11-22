Mersin'de kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da aranan Yörük Kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken son dakika haberi geldi. Buna göre minik kızın aile üyelerinin de içerisinde yer aldığı 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Bu gelişmeyle beraber "Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, öldürüldü mü, katil kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Küçük kızın gözaltındaki ailesi için bilindiği üzere adli tıp raporu bekleniyordu. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...