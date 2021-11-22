Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri
Giriş Tarihi: 22.11.2021 15:51

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri

Yeni nesilleri eğiten öğretmenler için Öğretmenler Günü hediyesi araştırması başladı. Her yıl kasım ayında kutlanan bugünde erkek ve kadın öğretmen için hediye önerileri merak edilir. Öğrenciler öğretmenlerine alacağı hediyeleri hem internet sitelerinde hem de mağazalarda yoğun bir şekilde bakınıyor. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri

Öğretmenler Günü hediyeleri yaklaşan 24 Kasım sebebiyle merak ediliyor. En yakın öğretmen arkadaşa, eşe ve yakın akrabaya alınabilecek öğretmenler günü hediyesi internet üzerinden araştırılıyor. Erkek ve kadın öğretmen için hediye önerileri ise farklıdır. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE TARİHİ ÖNEMİ NE?

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2021 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
AÖF sınav yerleri bugün açıklanıyor mu? 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
Son dakika haberi: Galatasaray'ı yıkan Mesut Özil Avrupa'da manşetlerde! Büyük gönderme...
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA