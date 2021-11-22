Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, duygusal, anlamlı, resimli Öğretmenler Günü kutlama mesajı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.