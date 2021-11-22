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Giriş Tarihi: 22.11.2021 15:21

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, duygusal, anlamlı, resimli Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, duygusal, anlamlı, resimli Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Kasım ayının son günlerinde Öğretmenler Günü mesajları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Yeni nesillerin yetişmesinde en önemli görevi üstlenen öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Yakın çevrenizde bulunan öğretmen arkadaşınıza, eşinize ve dostunuza sosyal medya platformlarında göndermek isteyeceğiniz en güzel, kısa, uzun, resimli Öğretmenler Günü mesajı haberimizde yer alıyor. İşte 2021 Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri ile anlamlı, duygusal Öğretmenler Günü mesajları

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri yaklaşan gün sebebiyle araştırılıyor. Öğrenciler öğretmenlerinin en özel gününü en güzel, kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı atarak kutlamak istiyor. İnternetten araştırma yaparken şimdiden hazırlıklara başlayan öğrenciler için Öğretmenler Günü mesajları haberimizde yer alıyor. İşte Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2021

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

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Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, duygusal, anlamlı, resimli Öğretmenler Günü kutlama mesajı
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