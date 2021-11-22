On Numara 22 Kasım sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango ile 2021 On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları dün akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Beklenen büyük ikramiyenin 250 bin 51 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 22 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...