Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 91 milyon TL’yi aşan ikramiyeli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:39 Son Güncelleme: 22.11.2021 18:41

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 91 milyon TL’yi aşan ikramiyeli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 91 milyon TL’yi aşan ikramiyeli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları milyonlarca şans oyunu sever tarafından bekleniyor. Devreden ikramiye 91 milyon TL’yi geçerken binlerce kişi kazandıran numaralar için gözünü MPİ canlı yayınına çevirdi. Hal böyleyken çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "22 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar...

Bugün gerçekleşecek olan ve devreden büyük ikramiyenin 90 milyon TL'yi aştığı çekilişe geri sayım sürüyor. Gözler 22 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünlü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.45'te gerçekleşeceği biliniyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 22 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

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Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 91 milyon TL’yi aşan ikramiyeli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
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