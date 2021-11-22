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Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:10 Son Güncelleme: 22.11.2021 08:12

Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! Taraftara net mesaj verdi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın’dan istifa sözleri! Taraftara net mesaj verdi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş'ın kötü grafiği devam ediyor. Lider Trabzonspor 10 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, bordo-mavililerin bu akşam kazanması halinde zirveden iyice uzaklaşacak. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyordu. Deneyimli teknik adamdan ayrılık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 2-0 mağlup oldu ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın istifa edebileceği iddia ediliyordu. Ancak tecrübeli teknik adam, taraftar desteği devam ettiği sürece kalacağını belirtti.

Son üç maçını kaybeden ve üst üste 4 deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi.

Alanyaspor karşılaşmasının ardından "İki senedir ilk kez bu kadar aciz hissediyorum kendimi, dibe vurduk" diyen deneyimli hocanın istifa edeceği söylentileri yayıldı.

Ancak tecrübeli çalıştırıcının, görevi bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Yalçın için şu ana kadar olumsuz tezahürat ya da ses yükselmezken taraftarın desteği olduğu sürece Beşiktaş'ın başında kalacağı belirtildi.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK VAR
Ayrıca dün tesislerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti. Kocadağ, yönetimin kendisine tam destek olduğunu 49 yaşındaki hocaya iletti.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Alanya yenilgisi sonrası Yalçın ile görüşüp, kendisine duydukları güveni ifade ettiği kaydedildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden aldığı destek ile birlikte bugün Ümraniye'de takım ile bir toplantı yapacak. Bu toplantıda oyuncuların yaşadıkları öz güven kaybının sebepleri araştırılacak.

Çarşamba da Çebi'nin, tesislere giderek takımla görüşeceği belirtildi. Yönetim hem hocaya hem de futbolculara moral vererek takımı ayağa kaldırmak istiyor.

KAYBETTİKLERİ DAHA FAZLA
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon toplamda 17 maça çıktı. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kartal, ligde 1.53 puan ortalaması yakalarken Avrupa'da sıfır çekti.

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Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! Taraftara net mesaj verdi
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