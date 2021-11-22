Sisteme reset!

Pereira, başkan Ali Koç’un da eleştirdiği üçlü defans anlayışından G.Saray derbisinde vazgeçti. F.Bahçe sahada 4-3-3 dizilişiyle yer aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Kayserispor maçının ikinci yarısında çok eleştirilen 3'lü defans anlayışından 4'lüye geçiş yapmıştı. Galatasaray derbisi ise sarı-lacivertlilerin 4 savunma ile başladığı ilk karşılaşma oldu. Kanarya, sahada4-3-3 dizilişiile yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 3'lü defansı eleştirmiş ve Portekizli hoca ile sistem değişikliği konusunu görüşeceğini söylemişti. Kanarya'da sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo mücadelede takımlarını yalnız bıraktı. Bu arada 11'in değişmezleriarasında yer alan Attila Szalai, derbideyedek kaldı. Macar futbolcu, kulübüde otururken defansın göbeğinde Marcel Tisserand-Kim Min-Jae ikilisi görev yaptı.
FERDI SAĞ BEK
Üçlü sistemde sağ kanat beki oynayan Osayi'nin yanı sıra Nazım dün yedek soyundu. Osayi, oyuna girdiğinde de sol kanatta görev yaptı. Pereira, sol kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu savunmanın sağında görevlendirdi.
F.BAHÇE 2 KAYIP VERDİ
Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Aslantepe'de cezalı duruma düştü. Sarı kart sınırındaki Mert Hakan Yandaş, 34. dakikada yaşanan gerginlik sonrası kart görünce cezalı duruma düştü. Tisserand ise 82. dakikada sol çaprazda Kerem'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. İki isim de gelecek hafta Göztepe deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.