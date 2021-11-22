SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarında belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, yapılacak zam yüzde 6.72 olarak belirlendi. Vatandaşlar bu noktada, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak.

2022 EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

SSK ve BAĞKUR emeklisi için artık sayılı gün kaldı. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zam miktarı ile ilgili ayrıntılar;