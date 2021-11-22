Son dakika: Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru! Giresunspor maçı...

Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü karşılaşacağı maçın pazara alınması için TFF'ye başvuruda bulundu. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruda Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa'da pazartesi ise ligde oynamasıyla 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirtti.