Son dakika: Erman Toroğlu’ndan 3 büyüklere şok sözler! “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, fiyasko…”

Son dakika… Süper Lig'de heyecan sürüyor. 13. hafta karşılaşmalarının oynandığı haftanın son mücadelesi Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynandı. Beşiktaş'ın puan kaybettiği, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftada Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken yorumlar geldi.
Alanyaspor karşısında bu sezon üst üste 3. yenilgisini alan Beşiktaş, zirve yarışından fazlasıyla uzaklaşmıştı. Yenilginin ardından eleştirilen Sergen Yalçın, sorumluluğu futbolcularının üzerine atmıştı.
Beşiktaş'ın ardından Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Müthiş bir heyecana sahne olan dev derbi, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Zirve yarışında kalmak adına oldukça önemli olan zorlu karşılaşma, yüksek tempoda oynanmıştı. Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadığı karşılaşmada, Mesut Özil ve Crespo takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını korudu.
Galatasaray ise derbide aldığı yenilginin ardından lider Trabzonspor'dan bir hayli uzaklaştı. Gaziantep FK karşısında galip gelen Fırtına, puanını 33'e çıkardı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirveye uzak kalmasıyla birlikte usta yorumcu Erman Toroğlu, 3 büyükleri sert bir dille eleştirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları…
Trabzonspor hücumda fark yaratıyor. Atılan goller, kalite kokan goller. Önceden rahat gol yiyorlardı, bu sezon kolay gol yemiyorlar.
Abdullah Avcı gelene kadar Trabzonspor kavga etmiyordu. Abdullah Avcı ile takım kavga ediyor. Öndeyken de kavga ediyorlar. Abdullah Avcı'dan önce kaç maçta son dakikalarda puan kaybettiler?
Dün derbiyi izledik, kalite yoktu. Beşiktaş'ı seyrettim fiyasko. Aşağıdakiler birbiriyle kavga ederken adam götürüyor işi. Puan farkı kaç ya!
VOLKAN DEMİREL'DEN TEPKİ: "ANLAMIŞ DEĞİLİM"
BeIN SPORTS yorumcusu eski futbolcu Volkan Demirel, Trabzonspor – Gaziantep FK maçında yaşanan pozisyonlara tepki gösterdi.
Volkan Demirel'in yorumları şöyle:
"4. dakikada Dicko'ya yapılan hareket kırmızı kart. Trabzonspor'un 3. golü öncesinde Dicko'ya yapılan hareket penaltı. VAR neden müdahale etmedi, anlamış değilim."