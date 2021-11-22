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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:32 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:35

Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...

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Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye son dakikada yediği golle mağlup oldu. Galatasaray'ın 86. dakikada Mbaye Diagne ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Fenerbahçe, sonradan oyuna giren Miguel Crespo'nun golüyle derbiyi kazandı. Maçın ardından Galatasaray cephesinden Halil Umut Meler ve VAR hakemine isyan vardı. İşte o pozisyonlar...

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri... Kerem Aktürkoğlu, dün akşam derbide sahneyi açan isim oldu. Milli oyuncu 2015'ten bu yana Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk yerli futbolcu oldu. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin golünde İrfan Can'ın Kerem'i ittiğini düşünürken Fenerbahçe taraftarı da Marcao'nun oyundan atılması gerektiğini düşünüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Vitor Pereira, bu sezon ilk derbisini kazandı. Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, ilk Galatasaray galibiyetini aldı.

PEREİRA'DAN BİR İLK!

Portekizli teknik adam Süper Lig'de iki kez berabere kaldığı ve hiç yenemediği Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA: GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE BU POZİSYONLAR ÇOK TARTIŞILDI!

MESUT'UN GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Fenerbahçe'nin 31'deki golü öncesinde asistin sahibi İrfan Can'ın Kerem'den aldığı top için G.Saraylılar faul istedi. Faul çıkmayan pozisyonun ardından akan oyunda İrfan'ın asistinde Mesut fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!

36'da Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Alman futbolcu, Berkan'ı geçemedi. G.Saraylı oyuncunun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem 'devam' dedi.

GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Galatasaray, 86. dakikada Mbaye Diagne'nin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu uyardı ve Halil Umut Meler pozisyonu inceledi.

İnceleme sonucunda Diagne'nin Berisha'ya faul yaptığı sonucu çıktı ve gol iptal edildi.

Bu pozisyondan kısa süre sonra Fenerbahçe, Crespo'nun füzesiyle golü buldu ve 2-1 öne geçti.

GALATASARAY SON DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ!

90+10'da F.Bahçe ceza sahasında G.Saray'dan Berkan yerde kaldı. Sarıkırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

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Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
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