Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Fatih Terim eleştirisi! ’Brentford’un pilot takımı...’

ALİ GÜLTİKEN: DERBİLERİN KADERİ YİNE DEĞİŞMEDİ!

Derbi maçları böyle... Taktik, sistem, organizasyon bir yana günün oyuncusu olarak öne çıkmak başka bir yana... Derbilerde genel belirleyiciler de o gün farklı bir şekilde öne çıkabilen oyuncular olur...

Galatasaray Kerem ile güzel bir başlangıç yaptı. Sürekli ivmesi yukarıya doğru giden güçlü bir yıldız adayı olarak Kerem'in imzası Galatasaray adına önemli bir başlangıç oldu ama maçın gidişatı diğer bir yıldızın ayaklarına takıldı. Mesut, kendisinden beklendiği gibi bir lider oyuncu olarak attığı golle hem kalitesini ortaya koydu hem de maçın gidişatını değiştirdi.