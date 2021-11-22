Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Fatih Terim eleştirisi! ’Brentford’un pilot takımı...’

Son dakika...Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Nef Stadı'nda ağırladı. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler puanını 23 yaparken, Cimbom ise 21 puanda kaldı. Kaybedilen derbinin ardından Galatasaray cephesinde Fatih Terim'in forvet tercihi tartışılmaya başlandı. Usta yazar Bülent Timurlenk, Terim'in Halil Dervişoğlu sevdasının tutmadığını ifade etti.
BÜLENT TİMURLENK: HALİL SEVDASI OLMADI...
Oyunu orta sahalar kazanır ve dün Galatasaray bir kez daha orta saha yetersizliğiyle yüzleşti. Beşiktaş derbisinde ve Konya maçında da iyi pas yapan rakip oyuncular, Galatasaray'ı sıkıntıya sokmuşlardı. Dörtlü defansla sahaya çıkan Fenerbahçe, geriden Sosa ve ön tarafta İrfan'la oyunun momentumunu ev sahibine vermedi.
Kontrataktan golü bulan Galatasaray, sonrasında üç geçiş hücumunda doğru pasları yapamayınca amatör bir golü kalesinde gördü. Kendi yarı sahasından çıkan Mesut'u marke edememek, doğrusu bir futbol intiharı. Cicaldau saklanıyor, Morutan güçsüz ve takım tamamen Kerem'in ayaklarına bakıyordu. En önde Halil sevdası dün de olmadı. Fatih Terim'in değişiklikleri yine gecikti.
Fenerbahçe'nin 70'te İrfan ve Sosa'yı oyundan alıp üçlü defansa dönmesi Rus ruleti gibi bir karardı. Pereria, o dakikadan itibaren 1 puana razıydı. Aanholt'un kaçırdığı pozisyondaki kötü oyunu, orta sahadaki Berkan ve Taylan'ın bir derbiye yetmeyen oyunları, ev sahibi ekibin sonunu hazırladı.
İrfan Can takımını sırtladı ve Mert Hakan da çok çalıştı. Mesut, beklenenin fazlasını yapıp hem golünü attı hem de ilerde top tuttu. Derbiye kadar 1.5 gol ortalaması ile oynayan Galatasaray'ın, rakibinin kalesinde genç Berke varken bile 2. golü bulamaması Terim'in takımı adına her şeyin özeti.
Büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bir tünelden başı dik çıkarken Galatasaray'da soru şudur: Tek forvet Halil ile Galatasaray, Brentford'un pilot takımı mıdır?
ALİ GÜLTİKEN: DERBİLERİN KADERİ YİNE DEĞİŞMEDİ!
Derbi maçları böyle... Taktik, sistem, organizasyon bir yana günün oyuncusu olarak öne çıkmak başka bir yana... Derbilerde genel belirleyiciler de o gün farklı bir şekilde öne çıkabilen oyuncular olur...
Galatasaray Kerem ile güzel bir başlangıç yaptı. Sürekli ivmesi yukarıya doğru giden güçlü bir yıldız adayı olarak Kerem'in imzası Galatasaray adına önemli bir başlangıç oldu ama maçın gidişatı diğer bir yıldızın ayaklarına takıldı. Mesut, kendisinden beklendiği gibi bir lider oyuncu olarak attığı golle hem kalitesini ortaya koydu hem de maçın gidişatını değiştirdi.
Galatasaray favori miydi? Evet, daha önde görünüyordu. Oynanan oyuna baktığınız zaman bunu sahada da gördük. Daha çok pozisyon üretti, daha çok denedi, belki daha da çok istedi. Ama burada da Berke'nin olağanüstü performansına ve direklere takıldı. Aslında maçın kırılma anı Tisserand'ın oyundan atıldığı noktaydı.
Mostafa hamlesi ile beraber görüntü bundan sonra Galatasaray'ın daha çok maçı kazanmaya yakın olduğu şeklindeydi ama bu Crespo'nun müthiş şutu ile tamamen tersine döndü. Bazen böyledir. Eksik kalmak bu tür maçlarda direnci ve motivasyonu daha yukarı çeker. F.Bahçe adına eksi görünen bu durum sonuca pozitif yansıdı. Galibiyet F.Bahçe'ye tekrardan yeni bir kapı açtı. Derbilerin kaderi yine değişmedi. Günde ve anda inisiyatif alan oyuncular, sonucun altına imza attılar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: GALİBİYETİN İKİ MİMARI BERKE VE KİM
Göreve geldiğinden beri 'Üçlü defanstan vazgeçmem' diyen Vitor Pereira, dün gece ilk defa dörtlüye döndü. Hem de Galatasaray deplasmanında... Pereira'nın oyun planı 'Top bende kalsın, rakibe tempo ve hücumda devamlılık şansı vermeyeyim' şeklindeydi.
Bu plan 60 dakika tuttu. Yalnız ofansif açıdan şöyle bir sıkıntı vardı: İleride driplingle adam eksiltecek bir tane dahi forvet tipi yoktu. Fenerbahçe skor dezavantajına düştü ancak futbol çok ilginç, beklenmeyen hataların oyunu. Cazibesi de burada yatıyor. Skor avantajına sahip Galatasaray, kazandığı bir duran topun dönüşünde günümüz futbolunun ilkesine ters düşen bir pozisyonda, 50 metre genişlikte Mesut'a yakalandı ve skora denge geldi.
Fatih Terim'in Taylan hamlesinden sonra G.Saray oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Son yarım saatte yoğun bir baskı ve pozisyonlar geldi. Pereira ise kulübede seyrediyordu. Oyuncu değişikliklerine ihtiyaç vardı ama yapmadı. Galatasaray rekor sayıda gol kaçırdı. Diagne'nin filelere giden topu da VAR uyarısı ile iptal edildi. Bu büyük gol sevincinin iptal edilmesinin yarattığı travma, Fenerbahçe'nin son dakikalarda Crespo'nun attığı mükemmel golle ilginç bir sonuca döndü.
Fenerbahçe dün çok önemli bir deplasman derbisinden üç puan kazandı. Ama bu galibiyetin bence iki mimarı vardı: Biri genç kaleci Berke, biri de baştan sona müthiş oynayan iki tane de net golü kesen Kim idi... Hakem Meler, VAR uyarısı ile Diagne'nin iptal ettıği golünden önceki pozisyona çok yakındaydı ve faulü kendisinin görmesi lazımdı. Bu büyük hata tansiyonu da iyice yükseltti.