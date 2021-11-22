Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lider Trabzonspor, Gaziantep'i konuk ediyor! Abdullah Avcı'nın 11'i belli oldu: Hamsik kararı...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:28 Son Güncelleme: 22.11.2021 18:33

Son dakika: Lider Trabzonspor, Gaziantep'i konuk ediyor! Abdullah Avcı'nın 11'i belli oldu: Hamsik kararı...

Son dakika: Lider Trabzonspor, Gaziantep’i konuk ediyor! Abdullah Avcı’nın 11’i belli oldu: Hamsik kararı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında bu sezon ligde lider konumda bulunan Trabzonspor, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü Trabzon'da konuk ediyor. Karşılaşmadan 3 puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen bordo-mavililer, fire vermek istemiyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanarak arayı açmak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek bordo-mavililerde ilk 11 belli oldu. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:

"Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius."

Sakatlığı nedeniyle riske edilmeme kararı alınan Marek Hamsik, kadroya alınmadı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AÖF sınav yerleri giriş belgesi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son dakika haberi: Galatasaray'ı yıkan Mesut Özil Avrupa'da manşetlerde! Büyük gönderme...
Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lider Trabzonspor, Gaziantep'i konuk ediyor! Abdullah Avcı'nın 11'i belli oldu: Hamsik kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA