Son dakika: Lider Trabzonspor, Gaziantep’i konuk ediyor! Abdullah Avcı’nın 11’i belli oldu: Hamsik kararı...

Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanarak arayı açmak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek bordo-mavililerde ilk 11 belli oldu. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:
"Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius."
Sakatlığı nedeniyle riske edilmeme kararı alınan Marek Hamsik, kadroya alınmadı.
YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.