Lionel Messi'nin gelişiyle birlikte muhteşem bir hücum hattına sahip olan Paris Saint Germain'de işler yoluna oturmaya başladı.
KRİZ KYLIAN MBAPPE İLE BAŞLADI
14 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 37 puan toplayan Paris ekibi, en yakın rakibi Nice'e 11 puan fark atmış durumda... Ancak takım içindeki rekabet Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor.
'MESSI DE AYRILMAK İSTİYOR' İDDİASI
Ayrıca Lionel Messi'nin de geldiği günden bu yana takıma uyum sağlayamadığı ve Xavi'nin gelişiyle birlikte Barcelona'ya dönme hayali kurduğu iddia edilmişti.
El Nacional Gazetesi ise bu kez PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ile ilgili bir haberi manşetine taşıdı.
"MANCHESTER UNITED, NEYMAR'I İSTİYOR"
Haberde Neymar'ın sezon başında 2025 yılına kadar sözleşme imzalasa da takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
PSG yönetiminin Neymar'ın bu sezonki performansından memnun olmadığı ve fazla kiloları sebebiyle basında sıkça eleştirilmesi sebebiyle rahatsızlık duyduğu kaydedildi.
İLK HEDEF VINICIUS'TU
Gazetede ayrıca etrafında bir takım kuracak yıldız arayan Manchester United'ın Neymar'ı transfer etmeye karar verdiğini yazdı.
United'ın yakın zamanda 275 milyon Euro değerinde bir sponsorluk anlaşması imzaladığı ve Neymar'ı kadrosuna katmakta zorlanmayacağı ifade edildi.
RONALDO İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK
Kırmızı Şeytanlar'ın ilk hedefinin Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior olduğu ancak İspanyol devinin oyuncusunu bırakmak istememesi sebebiyle Neymar'a yöneldiğinin altı çizildi.
Haberde Neymar'ın 2018 yılında Premier Lig için söylediği "Her büyük oyuncunun oynamak istediği bir lig" sözlerine de yer verildi.
Son olarak Neymar'ın Manchester United'a transfer olmayı kabul etmesi durumunda soyunma odasını bir başka dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo paylaşacağı da belirtildi.