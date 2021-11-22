Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 22 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi İSKİ arıza programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 22 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 22 Kasım 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferhatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.11.2021 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.