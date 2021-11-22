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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:56

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 22 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi İSKİ arıza programı

Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 22 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi İSKİ arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 22 Kasım İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 22 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 22 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 22 Kasım 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.11.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 22 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi İSKİ arıza programı
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