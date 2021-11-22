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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:29

Süper Lig bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. hafta kapanış maçları

Süper Lig bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. hafta kapanış maçları

Süper Lig’de 13. Hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından zirve yarışı iyice karışırken, ligde Fenerbahçe’ye 7 puan, Galatasaray’a 9 puan ve Beşiktaş’a 10 puan fark atan Trabzonspor bu akşam kazanması durumunda üç büyüklere en az 10 puan fark atmış olacak. Futbolseverler Süper Lig’de günün maçlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig’de bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. Hafta kalan maçları;

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında fark açılıyor. Beşiktaş'ın Cumartesi günü mağlup olması, Galatasaray'ın ise derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybetmesi iki takımın şampiyonluk yarışında oldukça geri kalmasına neden oldu. 13. Hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak müsabakalarla birlikte son bulacak. Peki, Peki, Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. Hafta kalan maçları;

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

22.11.2021 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

22.11.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

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Süper Lig bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. hafta kapanış maçları
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