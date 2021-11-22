Süper Lig bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. hafta kapanış maçları

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında fark açılıyor. Beşiktaş'ın Cumartesi günü mağlup olması, Galatasaray'ın ise derbide sahasında Fenerbahçe'ye kaybetmesi iki takımın şampiyonluk yarışında oldukça geri kalmasına neden oldu. 13. Hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak müsabakalarla birlikte son bulacak. Peki, Peki, Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var? İşte 13. Hafta kalan maçları;