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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Taraftar arkamda oldukça bırakmam!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Taraftar arkamda oldukça bırakmam!

Üst üste gelen kötü sonuçlara rağmen şu ana kadar tribünlerden kendisi için olumsuz tezahürat yükselmeyen deneyimli hocanın görevinden ayrılmayı düşünmediği öğrenildi

Son üç maçını kaybeden ve üst üste 4 deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Alanyaspor karşılaşmasının ardından "İki senedir ilk kez bu kadar aciz hissediyorum kendimi, dibe vurduk" diyen deneyimli hocanın istifa edeceği söylentileri yayıldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, görevi bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Yalçın için şu ana kadar olumsuz tezahürat ya da ses yükselmezken taraftarın desteği olduğu sürece Beşiktaş'ın başında kalacağı belirtildi. Ayrıca dün tesislerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK VAR
Kocadağ, yönetimin kendisine tam destek olduğunu 49 yaşındaki hocaya iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Alanya yenilgisi sonrası Yalçın ile görüşüp, kendisine duydukları güveni ifade ettiği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden aldığı destek ile birlikte bugün Ümraniye'de takım ile bir toplantı yapacak. Bu toplantıda oyuncuların yaşadıkları öz güven kaybının sebepleri araştırılacak. Çarşamba da Çebi'nin, tesislere giderek takımla görüşeceği belirtildi. Yönetim hem hocaya hem de futbolculara moral vererek takımı ayağa kaldırmak istiyor.

KAYBETTİKLERİ DAHA FAZLA
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon toplamda 17 maça çıktı. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kartal, ligde 1.53 puan ortalaması yakalarken Avrupa'da sıfır çekti.

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Taraftar arkamda oldukça bırakmam!
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