Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilginç olay! Maça motosikletle yetişti...

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.
Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.
Arda Akbulut, en son 13 Şubat 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanılan kupa karşılaşmasında forma giymişti. Bordo-mavili futbolcu, 648 gün sonra takımının kalesini korudu.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık bandını Abdülkadir Ömür taktı.
BRUNO PERES, KADRODA
Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan sağ bek Bruno Peres, tedavisinin ardından 3 maç sonra takıma döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil ettiği Peres'i yedek kulübesinde oturturken, sağ bekte yine Dorukhan'a görev verdi.