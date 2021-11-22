Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor maçının ardından Erol Bulut'tan çok sert tepki! "Adalet adına konuşulacak bir şey yok"
Giriş Tarihi: 22.11.2021 23:01 Son Güncelleme: 22.11.2021 23:04

Trabzonspor maçının ardından Erol Bulut'tan çok sert tepki! "Adalet adına konuşulacak bir şey yok"

AA
Trabzonspor maçının ardından Erol Bulut’tan çok sert tepki! Adalet adına konuşulacak bir şey yok

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Birçok tartışmalı pozisyonun yer aldığı zorlu karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın hakemine çok sert tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını belirtti.

"Bugün özellikle soru almayacağım." diyen Bulut, "Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Beşinci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Açık Öğretim AÖF sınav yerleri giriş belgesi erişime açıldı! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor maçının ardından Erol Bulut'tan çok sert tepki! "Adalet adına konuşulacak bir şey yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA