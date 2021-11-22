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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:51 Son Güncelleme: 22.11.2021 20:07

Trabzonspor'da şok! Erce Kardeşler ısınma sırasında sakatlandı...

Trabzonspor’da şok! Erce Kardeşler ısınma sırasında sakatlandı...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayan karşılaşma öncesi birçok sakatlığı bulunan bordo-mavililerde bir şok daha yaşandı. Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler, ısınma sırasında sakatlandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Trabzonspor'da birçok önemli eksik bulunuyor. Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Hamsik'in yokluğunda galibiyet arayan bordo-mavililer, bir sakatlık şoku daha yaşadı.

Cezalı olan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler, karşılaşma öncesinde yapılan ısınma esnasında sakatlık geçirdi.

Erce Kardeşler, ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşayarak soyunma odasına gitti. Bordo mavili kulüp konuyla alakalı resmi hesaplarından şu açıklamayı paylaştı:

"Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır."

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Trabzonspor'da şok! Erce Kardeşler ısınma sırasında sakatlandı...
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