Trabzonspor’da şok! Erce Kardeşler ısınma sırasında sakatlandı...

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Trabzonspor'da birçok önemli eksik bulunuyor. Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Hamsik'in yokluğunda galibiyet arayan bordo-mavililer, bir sakatlık şoku daha yaşadı.
Cezalı olan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler, karşılaşma öncesinde yapılan ısınma esnasında sakatlık geçirdi.
Erce Kardeşler, ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşayarak soyunma odasına gitti. Bordo mavili kulüp konuyla alakalı resmi hesaplarından şu açıklamayı paylaştı:
"Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır."