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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:36

Üç Kuruş 4. Yeni Bölüm izle! Show Tv canlı yayın ile Üç Kuruş son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Üç Kuruş 4. Yeni Bölüm izle! Show Tv canlı yayın ile Üç Kuruş son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Show Tv ekranlarının yeni ve dikkat çeken dizisi Üç Kuruş 4. Yeni bölüm canlı izle ekranı akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Dizide bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitlecek gelişmeler yaşanacak. Oktay ve İrfan’ın yüzleşmesine tanık olacağımız yeni bölüm için nefesler tutulurken öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Show Tv ile Üç Kuruş 4. Yeni bölüm canlı izle araştırmasına çıktı. İşte 22 Kasım 2021 Üç Kuruş 4. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Üç Kuruş 4. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Show Tv ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar 22 Kasım 2021 tarihli bölümü internet aracılığı ile de takip edebiliyor. Yapımda bu hafta İrfan'ın cinayetleri işlemesinin nedeni ortaya çıkıyor. Bu noktada ise dizisi Show Tv canlı yayını ile beraberi izleyenler naklen takip edebilecek. İşte Üç Kuruş 4. Yeni bölüm izle seçeneği...

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FULL İZLE!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/uc-kurus/2815

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Üç Kuruş 4. Yeni Bölüm izle! Show Tv canlı yayın ile Üç Kuruş son bölüm tamamı kesintisiz izle!
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