Üç Kuruş 4. Yeni Bölüm izle! Show Tv canlı yayın ile Üç Kuruş son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Üç Kuruş 4. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Show Tv ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar 22 Kasım 2021 tarihli bölümü internet aracılığı ile de takip edebiliyor. Yapımda bu hafta İrfan'ın cinayetleri işlemesinin nedeni ortaya çıkıyor. Bu noktada ise dizisi Show Tv canlı yayını ile beraberi izleyenler naklen takip edebilecek. İşte Üç Kuruş 4. Yeni bölüm izle seçeneği...
Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.
Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.
Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/uc-kurus/2815