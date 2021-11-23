Ağlayarak gitti! Taha motorla geldi

Isınmada sakatlanan Erce, gözyaşları içinde içeri gitti. 4. kaleci maça 15 dakika kala motosikletle stada yetişti
Kart cezası bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine sahaya çıkacak olan Erce Kardeşler, ısınma sırasında sakatlandı. Arka adalesinde gerilme hisseden 27 yaşındaki kaleci, ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu. Takımın üçüncüfile bekçisi Arda Akbulut kaleyidevraldı. 20 yaşındaki Arda, en son 13 Şubat 2020'de BB. Erzurumspor maçında forma giyerken 649 gün sonra bordomavili arma ile sahaya çıktı.
NEFES KESEN OPERASYON!
Sakatlanan Erce Kardeşler'in yerine kaleye Arda Akbulut geçerken, bordo-mavililerde yedek kaleci için heyecanlı dakikalar yaşandı. Akbulut'un yerinekulübeye dahil edilen MuhammetTaha Tepe (20) maça motosikletile yetiştirildi ve 15 dakika kalakulübedeki yerini aldı.