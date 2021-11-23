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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Ağlayarak gitti! Taha motorla geldi

Ağlayarak gitti! Taha motorla geldi

Isınmada sakatlanan Erce, gözyaşları içinde içeri gitti. 4. kaleci maça 15 dakika kala motosikletle stada yetişti

Kart cezası bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine sahaya çıkacak olan Erce Kardeşler, ısınma sırasında sakatlandı. Arka adalesinde gerilme hisseden 27 yaşındaki kaleci, ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu. Takımın üçüncü file bekçisi Arda Akbulut kaleyi devraldı. 20 yaşındaki Arda, en son 13 Şubat 2020'de BB. Erzurumspor maçında forma giyerken 649 gün sonra bordomavili arma ile sahaya çıktı.

NEFES KESEN OPERASYON!
Sakatlanan Erce Kardeşler'in yerine kaleye Arda Akbulut geçerken, bordo-mavililerde yedek kaleci için heyecanlı dakikalar yaşandı. Akbulut'un yerine kulübeye dahil edilen Muhammet Taha Tepe (20) maça motosiklet ile yetiştirildi ve 15 dakika kala kulübedeki yerini aldı.

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Ağlayarak gitti! Taha motorla geldi
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