Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, Ocak ayı asgari ücret zammı hakkında araştırma yapan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok vatandaş yeni asgari ücret hakkında yaptığı araştırmalarda 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda en düşük asgari ücret ne kadar olacak sorusu, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan komisyonda yanıt bulacak. İşte toplantının gerçekleştirileceği tarih.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. 15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.