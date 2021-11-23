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Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:01

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Yeni asgari ücretin ve zam oranının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik ekibin gerçekleştireceği toplantının tarihi asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği toplantının ardından, 2022 asgari ücret zammı belli olacak ve yeni asgari ücret açıklanacak. 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte toplantı tarihi ve detaylar.

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, Ocak ayı asgari ücret zammı hakkında araştırma yapan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok vatandaş yeni asgari ücret hakkında yaptığı araştırmalarda 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda en düşük asgari ücret ne kadar olacak sorusu, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan komisyonda yanıt bulacak. İşte toplantının gerçekleştirileceği tarih.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. 15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Herkesin merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

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Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
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