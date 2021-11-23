ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! 20-21 Kasım tarihleri arasında ATA AÖF vize sınavlarına öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. Bu noktada, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ATA AÖF sınav sonuçları ile öğrenciler vizelerden kaç aldığını öğrenebilecek. İşte 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…