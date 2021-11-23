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Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:35

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen ara sınavların ardından ATA AÖF sınav sonuçları sorgulaması başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler güz dönemi vize sınavı sonuçları ile ilgili duyuruları yakından takip ediyor. Atatürk Üniversitesi'nden ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi; ancak sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! 20-21 Kasım tarihleri arasında ATA AÖF vize sınavlarına öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. Bu noktada, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ATA AÖF sınav sonuçları ile öğrenciler vizelerden kaç aldığını öğrenebilecek. İşte 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Güz Yarıyılı Ara Sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarına ilişkin net bir tarih açıklaması bulunmasa da kurumun 15 gün içerisinde sonuçları öğrenci sistemi üzerinden erişime açması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde

2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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