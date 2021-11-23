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Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:32

Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

AA
Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor. Dev organizasyonda çarşamba günü bir, perşembe günü ise 15 karşılaşma oynanacak. Galatasaray-Olimpik Marsilya ve Olympiakos-Fenerbahçe maçları 25 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak.

Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.

5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)

25 KASIM PERŞEMBE:

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)

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Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
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