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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:49

Avrupa'nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor

İHA
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK engelini de kayıpsız geçerek yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor; Napoli'nin Inter'e yenilmesiyle Avrupa'nın dev ligleri arasında yenilgisiz tek takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak puanını 33'e çıkaran Trabzonspor, namağlup liderlik koltuğunda yer alırken, Avrupa'da da adından söz ettiriyor.

Karadeniz ekibi; Napoli'nin Inter'e 3-2 yenilmesinin ardından Avrupa'nın dev ligleri arasında yoluna namağlup devam eden tek takım oldu. Bordo-mavililer, Avrupa'nın 5 önemli ligi, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'ya bakıldığında yenilmeyen tek takım oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bu sezon maç başına puan ortalamasını 2.54 çıkartarak önemli bir başarıya imza attı. Avcı, Karadeniz ekibinde görev yapan teknik adamlar arasında önemli bir istatistiğe imza atmış oldu.

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Avrupa'nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
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