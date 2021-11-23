Babasından al haberi!

İsmi Galatasaray ile anılan Mısırlı ön liberonun babası, “Mohamed kariyerine Arsenal’de devam edecek” dedi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve daha önce Beşiktaş'ta da kiralık oynayan Mohamed Elneny'nin adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Ancak bu transfer dedikodularının önünü, 29 yaşındaki Mısırlı ön liberonun babası kesti. Nasser Elneny, "Mohamed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisiniArsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta,Mohamed'i sahadakullanacaktır.Mohamedsezon sonunakadar kariyerineArsenal'dedevam edecek" şeklinde konuştu. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.