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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Babasından al haberi!

Babasından al haberi!

İsmi Galatasaray ile anılan Mısırlı ön liberonun babası, “Mohamed kariyerine Arsenal’de devam edecek” dedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve daha önce Beşiktaş'ta da kiralık oynayan Mohamed Elneny'nin adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Ancak bu transfer dedikodularının önünü, 29 yaşındaki Mısırlı ön liberonun babası kesti. Nasser Elneny, "Mohamed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisini Arsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta, Mohamed'i sahada kullanacaktır. Mohamed sezon sonuna kadar kariyerine Arsenal'de devam edecek" şeklinde konuştu. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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