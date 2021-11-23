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Giriş Tarihi: 23.11.2021 19:04 Son Güncelleme: 23.11.2021 19:04

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

AA
Beşiktaş’ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almazken sakatlığını atlatan Michy Batshuayi kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Michy Batshuayi ise karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!
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