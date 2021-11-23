Beşiktaş’tan TFF’ye itiraz: Maç programını değiştirin

Beşiktaş yönetimi, TFF'ye başvurarak maç programının yeniden düzenlenmesini istedi. Yarın Ajax karşısına çıkacak olan siyahbeyazlılar, sonrasında ise ligde cumartesi günü Giresun ile karşılaşacak. Beşiktaş Yönetimi, Avrupa Ligi'nde perşembe günü mücadele edecek olan G.Saray'ın pazar, F.Bahçe'nin ise pazartesi günü ligde sahaya çıkmasını örnek gösterdi.

Ayrıca lider Trabzonspor'un, Avrupa maçı olmamasına rağmen 28 Kasım pazar günü Karagümrük ile karşılaşacağını belirten Beşiktaş, kendi maçlarının da gerekirse pazar günü oynanmasını talep etti. Giresun cephesi ile de temas kuran ve tekliflerini ileten siyah-beyazlı yönetim, Karadeniz ekibinin de bunu kabul etmesi sonrasında TFF ve yayıncı kuruluştan yanıt bekliyor.

CEZA DEĞİL MOTİVASYON!

Son 11 resmi maçta gelen 8 yenilgi sonrasında zor günler geçiren Beşiktaş'ta ayağa kalkma stratejisi belirlendi. Karabulutları dağıtmak isteyen yönetim ve teknik heyet, radikal kararlar almayacak ve takıma ceza vermeyecek. Futbolcuların bireysel performanslarının çok kötü olmasında Şampiyonlar Ligi etkisi olduğu da tespit edilirken, takımı motive edici hamleler yapıp oyuncuların da öz güveninin yeniden yerine getirilmesi planlanıyor.

KAPTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kaptanlar Atiba ve Vida ile birlikte Josef ile de görüşen Yalçın, takımdaki kötü gidişin sebebini sordu. Bu konuşmanın olumlu geçtiği ve çözüm üretilmeye başlanacağı öğrenildi.

N'SAKALA RESMEN KADRO DIŞI

Beşiktaş Yönetimi, Fabrice N'Sakala'nın resmen kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu sezon 7 maçta forma şansı bulan Kongolu sol bek için resmi siteden şu açıklama paylaşıldı:

"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımız'dan ayrı sürdürecektir."