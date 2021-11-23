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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Bizler inandık siz de inanın

Bizler inandık siz de inanın
Süper Lig'de üst üste gelen 11 puanlık kayıpla (3M-1B) krize giren Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yenerek kendine geldi. Aslantepe'de alınan 2-1'lik galibiyetin temelleri Samandıra'da atıldı. İşte zafere giden yol:
PEREIRA tartışılmaya başlarken, Başkan Ali Koç, FBTV'ye çıkıp, "Sonuç ne olursa olsun hocamızla yola devam edeceğiz. Galatasaray'ı da yeneceğiz. Mesut ticari işlerini bir kenara bırakıp, F.Bahçe için en fazlasını yapmalı" dedi.
ANTRENMAN basına açıldı, Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş gibi isimler röportajlarında taraftarlara "Bize inanın!" mesajı verdi.
TÜRKIYE'NIN ve dünyanın dört bir yanındaki derneklerden, futbolculara destek mesajları yağdı.
YÖNETİM, "Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır! Galibiyete inanmayan, takım otobüsüne binmesin!" cümlesi ile takımın konsantrasyonunu ve inancını zirveye taşıdılar.
NEF Stadyumu'nda Fenerbahçe soyunma odası sarı-lacivertli bayraklarla süslendi.
STADA gelir gelmez tüm ekip armalı kıyafetlerle sahaya çıktı, atmosferden çekinmediklerini herkese gösterdi.
GALİBİYET öz güveni getirirken, Samandıra'da taraftarın karşılaması coşkuyu katladı ve herkes aynı görüşte birleşti:
"Bu galibiyette böyleyse, şampiyonlukta ne olur?"

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Bizler inandık siz de inanın
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