Bizler inandık siz de inanın

Süper Lig'de üst üste gelen 11 puanlıkkayıpla (3M-1B) krize girenFenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yenerekkendine geldi. Aslantepe'de alınan 2-1'likgalibiyetin temelleri Samandıra'da atıldı. İştezafere giden yol: PEREIRA tartışılmaya başlarken, Başkan Ali Koç, FBTV'ye çıkıp, "Sonuç ne olursaolsun hocamızla yola devamedeceğiz. Galatasaray'ı da yeneceğiz. Mesutticari işlerini bir kenara bırakıp, F.Bahçe için enfazlasını yapmalı" dedi. ANTRENMAN basına açıldı, Mesut Özil,Mert Hakan Yandaş gibi isimlerröportajlarında taraftarlara "Bize inanın!"mesajı verdi. TÜRKIYE'NIN ve dünyanın dört bir yanındaki derneklerden, futbolculara destek mesajları yağdı. YÖNETİM, "Fenerbahçe bu derbide herzaman üstün taraftır! Galibiyete inanmayan,takım otobüsüne binmesin!"cümlesi ile takımın konsantrasyonunuve inancını zirveyetaşıdılar. NEF Stadyumu'nda Fenerbahçe soyunma odası sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. STADA gelir gelmez tüm ekip armalı kıyafetlerle sahaya çıktı, atmosferden çekinmediklerini herkese gösterdi. GALİBİYET öz güveni getirirken, Samandıra'da taraftarın karşılaması coşkuyu katladı ve herkes aynı görüşte birleşti: "Bu galibiyette böyleyse,şampiyonlukta neolur?"