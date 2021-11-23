Crespo'dan Galatasaray'a gönderme! "Gerçek Fenerbahçeli oldum"

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"



Galatasaray derbisini kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten zor bir maçtı. Büyük bir derbi ve dünya derbisi. İyi hazırlandık ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz, yolumuzda kazandığımız 3 puan daha" diye konuştu.

"GOLDEN ÇOK GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"



Maçtan önce Luiz Gustavo ile konuştuğunu ve gol atmanın öneminden bahsettiğini dile getiren Crespo, "Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet aldığımız için herkes mutlu. Böyle bir maçta gol atmanın önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.