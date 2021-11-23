Destan 1. ilk bölüm izle! 23 Kasım Atv canlı yayın ile Destan 1. bölüm tamamı kesintisiz izle!

Atv canlı yayın ile bu akşam oldukça uzun bir süredir konuşulan Destan dizisinin ilk bölümünü izleyenleriyle buluşturacak. Birbirinden ünlü oyuncularla oluşturduğu kadrosu ve kadın kahramanın destansı hikayesiyle tarihle bir arada ekranlarda izleyenlerinin karşısına çıkacak. Nefeslerin tutulduğu akşamda ilk bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler "Destan 1. Bölüm izle" araştırmasına çıktı. İşte Atv canlı yayın ile Destan 1. İlk bölüm tamamı kesintisiz izle ekranı ve tüm detaylar...
Destan dizisi, 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımaya hazırlanıyor. 'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
Ebru Şahin - Destan
Edip Tepeli - Batuga
Salim Bayraktar - Alpagu Han
Deniz Barut - Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg
Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg