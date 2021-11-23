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Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:23

Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? ATV’nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor?

Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? ATV’nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Destan konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli’nin rol aldığı dizide Çin ve Türk hanlıkları arasında yaşananlar anlatılırken eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımaları da yer alıyor. Tarihi dönem dizilerine ilgisi olan vatandaşların ilgisini çekecek Destan’ın oyuncuları, çekildiği yer ve konusu gibi bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? ATV’nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor ve kim kimdir?

Destan izleyiciyle bu akşam ATV ekranlarında buluşacak olup konusu milyonların gündeminde bulunuyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında geçen dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh yapıyor. Göktürkler dönemini anlatan Destan dizisinde; Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Peki Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? ATV'nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor ve kim kimdir?

DESTAN KONUSU NE, HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Destan dizisi, 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımaya hazırlanıyor. 'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

8. YÜZYILDA ORTA ASYA'DA YAŞANAN OLAYLAR

720-735: Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi

721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı

744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması

745: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları

750: Arap İmparatorluğu'nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması

751: Çinlilerin Orta Asya'ya girişi, Arapların Talas Muharebesi'nde Karluklar'ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması

762: Uygur Kağanlığı'nın Çin'deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı

765: Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi

766: Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları

789-795 Uygur Kağanlığı'nda taht mücadeleleri ve gerileme

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

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Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? ATV’nin yeni dizisi Destan nerede çekiliyor?
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