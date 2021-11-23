Dolar ve Euro ne kadar? 23 Kasım Canlı dolar Euro döviz fiyatları

Son dönemde döviz kurundaki hareketlilikle beraber Euro ve Dolar fiyatı canlı rakamları ile gündemdeki yerini aldı. Hal böyleyken "Bugün dolar ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen son dakika verilerine göre dolar 12, 00 TL olarak kaydedildi. Özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren fiyatların takibi, anlık olarak yapılmaya devam ediyor. İşte 23 Kasım son dakika euro – dolar fiyatı ve anlık döviz kuru gelişmeleri...