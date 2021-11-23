Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dolar ve Euro ne kadar? 23 Kasım Canlı dolar Euro döviz fiyatları
Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:41

Dolar ve Euro ne kadar? 23 Kasım Canlı dolar Euro döviz fiyatları

Dolar ve Euro ne kadar? 23 Kasım Canlı dolar Euro döviz fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik dolasıyla Dolar ve Euro fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bu noktada "Dolar ve euro ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Dolar fiyatı gelen son dakika verilerine göre 11 TL'yi aştı. Öte yandan vatandaşlar bu kapsamda gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İşte Euro ve dolar fiyatı ile döviz kuru son dakika gelişmeleri.

Son dönemde döviz kurundaki hareketlilikle beraber Euro ve Dolar fiyatı canlı rakamları ile gündemdeki yerini aldı. Hal böyleyken "Bugün dolar ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen son dakika verilerine göre dolar 12, 00 TL olarak kaydedildi. Özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren fiyatların takibi, anlık olarak yapılmaya devam ediyor. İşte 23 Kasım son dakika euro – dolar fiyatı ve anlık döviz kuru gelişmeleri...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 23 Kasım Salı sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 12,0430

SATIŞ: 12,0543

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme'nin ölümünde son dakika: Şok sözler çarpıcı detay! Herkes onu ararken...
Son dakika: Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
Son dakika: Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Son dakika: Trabzonspor için flaş sözler! "Galiba bu yıl..." Vitor Hugo-Dicko pozisyonu için ne dediler?
Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
136 ünlü diken üstünde! Tapuda skandal!
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ve Euro ne kadar? 23 Kasım Canlı dolar Euro döviz fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA