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Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:39

Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında? Akkız dizisinde Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli nereli?

Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında? Akkız dizisinde Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli nereli?

ATV ekranlarında bu akşam başlayacak olan Destan dizisinde Batuga karakterini Edip Tepeli canlandırıyor. İlk kez ekrana gelecek olması dolasıyla Batuga kimdir ve tarihte var mı, Edip Tepeli kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Peki Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında? Akkız dizisinde Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli nereli? İşte yanıtı…

Akkız dizisinde Edip Tepeli Batuga karakterini canlandıracak olması sebebiyle gündeme geliyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncuyla ilgili olarak detaylar merak ediliyor. Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Peki Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında? Akkız dizisinde Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli nereli?

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

BATUGA KİMDİR VE TARİHTE VAR MI?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

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Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında? Akkız dizisinde Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli nereli?
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