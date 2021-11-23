Erik ten Hag Beşiktaş için temkinli! "Bizi çok zor bir maç bekliyor..."

Beşiktaş'ın kötü sonuçların ardından çıkış aradığının kaydedilmesi üzerine Ten Hag, "Mutlaka öyle olacaktır. Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecek. Bir galibiyet onlara moral verecektir. Biz basın mensupları gibi düşünmüyoruz, maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ajax'ın santrforu Steven Berghuis ise takımdaki her oyuncunun çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, yarın rekabeti yüksek bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Gruptan çıkmayı garantiledikleri için maça rahat çıkacaklarının belirtilmesi üzerine Berghuis, "Çok fark etmiyor. Yarınki maçta da baskı hissedeceğiz. Çünkü yine kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.