- Kim her krizde Galatasaray'ın hücumunu bloke ederek takımın kazanmasına yardımcı oldu.



- Canavar savunma oyuncusu Kim, İstanbul derbisinde iki golü bloke ederek mükemmel bir performans sergiledi ve Fenerbahçe'nin geri dönüş galibiyetini destekledi.