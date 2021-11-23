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Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:15

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

DHA
Fenerbahçe’de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın tedavileri sürdü. Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

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Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
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