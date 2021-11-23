Fırtına dinmez bu fark inmez

Abdülkadir Ömür’ün uzaktan ağlara gönderdiği şık golüyle öne geçen bordo-mavililer, ardından Djaniny ve Cornelius ile farkı açıp şampiyonluk yarışında rakiplerin moralini iyice bozdu
Fırtına, takipçisi Hatay'a 7, F.Bahçe'ye 10, G.Saray'a 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı Maça hem eksikler hem de son dakikadakikaleci değişikliğinin stresi ilebaşlayan Trabzonspor, ilk 15 dakikadakalesinde ciddi baskı gördü. Bu anlardaGaziantep'in penaltı beklediği birpozisyon da yaşandı ancakhakem Suat Arslanboğaoyunudevam ettirdi.Son haftalarınformda ismiAbdülkadirÖmür, 19'daattığı jeneriklikserbestvuruş golüyle gidişatıdeğiştirdi. Hemenardından önce Djaniny,sonra ise Corneliusgolleriylefarkı üçe çıkardı.2. yarıya ise daha enerjik başlayanG.Antep oldu. İki topu direkten dönenG.Antep'in üçüncü pozisyonunda ise topaz farkla yandan auta çıktı. 2. yarıda değişikliklerin,duran oyunun gölgesindekonuk takımın daha istekli olduğu gözüksede günün sonunda önemli eksiklerinerağmen sahadan istediğini alarak ayrılantaraf Trabzonspor oldu.
YENİLMEZ ARMADA
EVİNDE Gaziantep FK'yı devirerek zirvede yara almadan devam eden Trabzonspor, yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Abdullah Avcı yönetiminde en son geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordomavililer, bu karşılaşmadan sonra hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi bu süreçte 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
'ZOR MAÇIN ÜSTESİNDEN GELDİK'
Cornelius: "Bizim için zor bir maçtı, rakibimiz çok kompakt bir takımdı. Çok fazla orta yapan bir takımdı. Fiziksel olarak iyi bir takımdı ancak biz bunun üstesinden geldik."
'BÖYLE GOLLER KİLİDİ AÇAR'
Abdülkadir Ömür: "Mutluyuz, gururluyuz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Önümüzde uzun maraton var. Kazanma alışkanlığımız olduğu için bunu sahaya yansıtıyoruz. Kaleci ile defans arasına kesmeye çalıştım topu. Kilit bir goldü. Bu maçlarda böyle goller kilidi açıyor."
KAPTAN İŞBAŞINDA
KAPTANUğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Abdülkadir Ömür taktı. Avcı'nın özel sorumluluk verdiği 22 yaşındaki oyuncu da şık bir gol atarak hocasının desteğini boşa çıkarmadı. Ömür, 19. dakikada sağ kanattan 41 metreden kullandığı serbestvuruşta topu ağlara göndererek taraftarları sevince boğdu. Ligde ilk kez frikikten ağları sarsan Abdülkadir, golünü sakatlanarak ameliyat olan Gervinho'ya armağan etti. Fildişili yıldızın formasını açan Abdülkadir'e takım arkadaşları da eşlik etti...