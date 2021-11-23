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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Fırtına dinmez bu fark inmez

YUNUS EMRE SEL
Fırtına dinmez bu fark inmez

Abdülkadir Ömür’ün uzaktan ağlara gönderdiği şık golüyle öne geçen bordo-mavililer, ardından Djaniny ve Cornelius ile farkı açıp şampiyonluk yarışında rakiplerin moralini iyice bozdu

Fırtına, takipçisi Hatay'a 7, F.Bahçe'ye 10, G.Saray'a 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı
Maça hem eksikler hem de son dakikadaki kaleci değişikliğinin stresi ile başlayan Trabzonspor, ilk 15 dakikada kalesinde ciddi baskı gördü. Bu anlarda Gaziantep'in penaltı beklediği bir pozisyon da yaşandı ancak hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi. Son haftaların formda ismi Abdülkadir Ömür, 19'da attığı jeneriklik serbest vuruş golüyle gidişatı değiştirdi. Hemen ardından önce Djaniny, sonra ise Cornelius golleriyle farkı üçe çıkardı. 2. yarıya ise daha enerjik başlayan G.Antep oldu. İki topu direkten dönen G.Antep'in üçüncü pozisyonunda ise top az farkla yandan auta çıktı. 2. yarıda değişikliklerin, duran oyunun gölgesinde konuk takımın daha istekli olduğu gözükse de günün sonunda önemli eksiklerine rağmen sahadan istediğini alarak ayrılan taraf Trabzonspor oldu.

YENİLMEZ ARMADA

EVİNDE Gaziantep FK'yı devirerek zirvede yara almadan devam eden Trabzonspor, yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Abdullah Avcı yönetiminde en son geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordomavililer, bu karşılaşmadan sonra hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi bu süreçte 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

'ZOR MAÇIN ÜSTESİNDEN GELDİK'

Cornelius: "Bizim için zor bir maçtı, rakibimiz çok kompakt bir takımdı. Çok fazla orta yapan bir takımdı. Fiziksel olarak iyi bir takımdı ancak biz bunun üstesinden geldik."

'BÖYLE GOLLER KİLİDİ AÇAR'

Abdülkadir Ömür: "Mutluyuz, gururluyuz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Önümüzde uzun maraton var. Kazanma alışkanlığımız olduğu için bunu sahaya yansıtıyoruz. Kaleci ile defans arasına kesmeye çalıştım topu. Kilit bir goldü. Bu maçlarda böyle goller kilidi açıyor."

KAPTAN İŞBAŞINDA

KAPTAN Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Abdülkadir Ömür taktı. Avcı'nın özel sorumluluk verdiği 22 yaşındaki oyuncu da şık bir gol atarak hocasının desteğini boşa çıkarmadı. Ömür, 19. dakikada sağ kanattan 41 metreden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndererek taraftarları sevince boğdu. Ligde ilk kez frikikten ağları sarsan Abdülkadir, golünü sakatlanarak ameliyat olan Gervinho'ya armağan etti. Fildişili yıldızın formasını açan Abdülkadir'e takım arkadaşları da eşlik etti...

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Fırtına dinmez bu fark inmez
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