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Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:32 Son Güncelleme: 23.11.2021 13:35

Galatasaray stadında talihsiz kaza! Vinç devrildi 3 kişi yaralandı

Galatasaray stadında talihsiz kaza! Vinç devrildi 3 kişi yaralandı

Galatasaray NEF Stadyumu'nda talihsiz bir kaza yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın stadının önünde yapılan çalışmalar sırasında vinç devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi.

Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray stadında talihsiz kaza! Vinç devrildi 3 kişi yaralandı
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