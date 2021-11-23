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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:53

Gaziantep FK deplasmanda kayıp

AA
Gaziantep FK deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, deplasman galibiyeti hasretine son veremedi.

Bu sezon dış sahadaki 7 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Adana Demirspor'a da 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0 ve Trabzonspor'a 3-0 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bu maçlarda kalesinde 17 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 4 kez gönderebildi. İç sahada rakip ağları 10 kez havalandıran kalesinde ise sadece 2 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı yenerken Giresunspor'la 1-1 ve Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 15 puan ve averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK, ligin 14. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak, sonraki hafta ise Göztepe'ye konuk olacak.

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Gaziantep FK deplasmanda kayıp
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