23 Kasım 2021 Salı günü astrolojiye meraklı olan pek çok kişi gezegenlerin bugünkü hareketlerini ve burçların bu hareketlilikten ne şekilde etkilendiğini araştırıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları Uzman Astrolog Zeynep Turan'ın analizleriyle vücut buluyor. Bugün aşk, iş, para konusunda burcunuz ne diyor? İşte gezegenlerin hareketleri ile bugünkü günlük burç yorumu!

GÜNEŞ YAY BURCUNDA

Yaşamı temsil eden Güneş, Zodyak'ta ateş yolculuğuna başladı. 22 Kasım'dan 21 Aralık tarihine kadar güneş Yay burcunda konumlanırken, bir de tutulmaya eşlik edecek. Yılın son tutulmasında Güneşin değişken hali, Dünya'da kolektif bir şekilde herkese para dedirtecek. Ateş elementi adaleti dağıtmaya çalışırken, herkes rövanş mücadelesi içerisinde olacak.