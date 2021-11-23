23 Kasım 2021 Salı günü astrolojiye meraklı olan pek çok kişi gezegenlerin bugünkü hareketlerini ve burçların bu hareketlilikten ne şekilde etkilendiğini araştırıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları Uzman Astrolog Zeynep Turan'ın analizleriyle vücut buluyor. Bugün aşk, iş, para konusunda burcunuz ne diyor? İşte gezegenlerin hareketleri ile bugünkü günlük burç yorumu!
GÜNEŞ YAY BURCUNDA
Yaşamı temsil eden Güneş, Zodyak'ta ateş yolculuğuna başladı. 22 Kasım'dan 21 Aralık tarihine kadar güneş Yay burcunda konumlanırken, bir de tutulmaya eşlik edecek. Yılın son tutulmasında Güneşin değişken hali, Dünya'da kolektif bir şekilde herkese para dedirtecek. Ateş elementi adaleti dağıtmaya çalışırken, herkes rövanş mücadelesi içerisinde olacak.
DEĞİŞEBİLEN DEĞİŞİR
Önyargılı tavırların içinden sıyrılmaya çalıştığımız bugünlerde bir yandan çevremizdeki insanların karamsar tavırlarını yorumlamaya çalışıyor bir yandan da onları üzmeden nasıl yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Güneş'in Yay hali, doğru iletişim kurmak için normalin üzerinde bir özveriyle hareket edeceğimizin altını çizmekle kalmayacak. Daha pragmatik düşüneceğiz. Emeklerimizi gerçek anlamda hak eden kişilere karşı mesai harcayacağız. Sonuçlara ve nedenlere en temelinden bakacağız. En nihayetinde değişmek isteyen kişiler dışarıdan bir etmen olmadan değişebilir.
ÜZERİME GELMEYİN!
Astrolojinin en hızlısı Güneş, ateş burcundayken duygusal çizgilerin üzerinden geçecek, daha da kalınlaştıracak. Yetişkin kişileri bile tıpkı ergenlik zamanlarındaki fevri duygulara sevk edecek. Çünkü unutmamakta fayda var. Bu sıradan bir gökyüzü olayı olmamakla birlikte önemli kırılmaları temsil eden bir döngü. Bir kişinin duygusal açıdan kabuğuna çekilmesi kadar da normal bir durum yok değil mi? Gök kubbe her daim dinleyici olabilen ve ılımlı yapısını bozmayan kişileri desteklediğini her virajda hissettirecek. Evliliklerdeki önemli kararlar, çocuklar için alınması gereken hayat dersleri, arkadaşlıkların sınanması en çok bu süreçte yaşanacak. Kulaklarımızın işiteceği demeçler çoğunlukla "sitem" olacak diyor Güneş'in Yay burcundaki seyri.
GÜNEŞ, YAY BURCUNDAYKEN DİKKAT!
• Paylaşımcı olmayan kişilerin aniden her şeyi paylaşmasına,
• Maddi yönden güçsüz olduğunu dile getiren kişilerin dürüstlüğüne,
• Aile içi gelişen konuşmaların bir anda polemiklere dönüşmesine,
• Kendinizi doğru anlatmaya çalışırken öfke sebebiyle haksız duruma düşmeye,
• Evliliğinizdeki engebeli süreçlere üçüncü kişileri dahil etmemeye,
• Duygu durumunuzdaki iniş çıkışları yakınlarınıza yansıtmamaya,
• En önemlisi de kendiniz için alacağınız kararlarda bencil olmamaya dikkat!
Koç: Bugün yeteneklerini ortaya çıkartmak için yeni uğraşlar içine girebilirsin. Gün içerisinde teknolojiyle yaşayacağın sıkıntı, halletmen gereken işlerin uzamasına sebep olacak.
Boğa: İş hayatında ön plana çıktığın bir güne merhaba diyorsun. Özellikle yeni bir proje üzerinde çalışıyorsan patronlarının desteğini hissetmen, seni daha motive yapabilir.
İkizler: İş hayatındaki gelişmelerin, gündeminin büyük bir kısmını oluşturduğu bir gün seni bekliyor. Gün boyunca etkisi devam edecek bu konu aklını fazlasıyla meşgul edebilir.
Yengeç: Odaklanma konusunda yaşadığın sorunlar gün boyunca seni etkileyebilir. Günlük işlerinin baskısını azaltmak için, kafanı dağıtacak etkinliklere katılmak isteyebilirsin.
Aslan: Güne erken saatlerde başlayacak olmanın etkisini hissedeceksin. Gün içerisindeki yoğun koşuşturmanın etkisini günün ilerleyen saatlerinde fark edebilirisin.
Başak: Kararlı yapın, birçok konunun üstesinden gelmeni sağlayacak. Bugün uzun süredir görüşmediğin bir akraban hakkında alacağın haberler, seni şaşırtabilir.
Terazi: Motive olmakta zorlandığın konular varsa bugün kafanı toparlanman biraz zor olabilir. Gerçekleştirmek istediğin hayallerin için daha realist adımlar atmaya karar veriyorsun.
Akrep: Çevrendeki kişilere karşı toleransını artık sıfıra indiriyorsun. Yakın dostların davranışlarından şikâyetçi olsa da eleştirilere kulaklarını tıkayacaksın.
Yay: Karar verdiğin fakat bir türlü cesaret edip başlayamadığın değişime bugün start veriyorsun. Bu tavrını hem destekleyen hem de yeren insanlar olabilir.
Oğlak: Güne huzurlu başlayacak olman güzel gelişmeleri de beraberinde getirecek. Çünkü bugüne kadar çözemediğin sorunlar, sonunda çözüme kavuşacak.
Kova: Akılcı yaklaşımın ve tüm hünerini ortaya koyarak çalışman ile çevrendeki kişileri etkileyeceksin. Çalışkanlığın ve azmin çevrendeki kişilerin senden yardım istemelerini sağlayabilir.
Balık: Çalışkanlığın sayesinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanıyorsun. Çalışan bir Balık burcuysan, bir süredir beklediğin ve istediğin terfi haberini bugün alabilirsin.