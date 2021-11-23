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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Günün tartışması

Günün tartışması

Galatasaray şampiyonluk yarışından koptu mu? Başkan Burak Elmas’ın, “Hesap soracağım” söylemi için yorumunuz nedir? Sizce Galatasaray’ın mağlubiyetinde suçlu hakemler mi?

MURAT ÖZBOSTAN

Hakemden önce çok şey var!
Fenerbahçe de Trabzonspor'a mağlup olunca, Sayın Ali Koç da çıkıp aynı şeyleri söylemişti.. Sayın Burak Elmas da aynen Koç gibi kopya sözler sarf etti. Derbiyi Halil Umut Meler üzerinden tamamen analiz etmek ve sistem, MHK, TFF'ye konuyu getirmek için doğru bir zaman değildi.. İlk yarıyı etkisiz kılan bir Galatasaray.. Sonra ikinci yarıda kaçan goller. Büyük beceriksizlikler.. Sonra hakem, VAR.. Önce hatayı kendinde arayacaksın.. Öz eleştiri yapıp faturayı kesmek daha doğru bir tercih olurdu.. Halil Umut Meler iki takım için de hatalar yaptı.. Aynı pozisyonlara farklı kararlar aldı.. Marcao ikinci sarıdan atılabilirdi.. Galatasaray ikinci yarı 10 kişi kalabilirdi.. Fakat G.Saray, o 5 net pozisyonu gole çevirse bugün hakem için hiçbir şey denmezdi.. 52 bin taraftar, karşında 10 kişi kalmış bir takım ve idamını bekleyen bir teknik adam Pereria.. Yetmedi kaçırılan goller.. Galatasaray, maçı F.Bahçe'ye verdi! Ama şampiyonluk yarışını değil! Yarış sürüyor.. Daha çok maç var.

LEVENT TÜZEMEN

Sistem çürümüş! Hata bitmez
Halil Umut Meler atandığında MHK'nin seçimini doğru bulmuştum ama yanıldım. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile beraber Meler, derbinin sonucuna direkt etki etti. Kerem'e yapılan hareket fauldü, Diagne'nin attığı gol, faul ise Berkan'a yapılan hareket de penaltıydı. Bence Meler'in aklı, bugün yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçındaydı. Başkan Burak Elmas tepki göstermekte yerden göğe kadar haklı. MHK'ler değişse de sistem çürümüş olduğu için hatalar engellenemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu SABAH'a verdiği bir röportajda hakemlere kızdığı için hakem olduğunu söylemişti. G.Saray maçlarında kurallara göre değil duygularına göre karar veriyor. Yani Uğurlu'nun içinde bir G.Saray nefreti var. MHK, sistemi değiştiremez, bu tür peşin hükümlü ve yetersiz hakemler temizlenmezse kulüpler bağırmaya devam eder. 3 puanlı sistemde G.Saray'ın şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Geçmişte F.Bahçe 11 puan geriden gelip şampiyon olmuştu.

FATİH DOĞAN

Asıl sorun standartsızlık!
Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan Necati Ateş takımın ruhunu yansıtan güzel açıklama yaptı, "Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız" dedi. Özetle maç kaybeden değil, inancını kaybeden havlu atar. Ama bu kayıpları telafi etmek kolay değil. Galatasaray'ın bir de Avrupa hedefi var. Oradaki iddialı olma durumu lige olumsuz yansıyabilir. Başkan Elmas'ın 'Hesap soracağım' söylemi, Başkan Ali Koç'un geçen sefer kaybettikten sonraki sözlerinden farklı değil. Hamleleri olacaktır, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi oynadı. Alkışı hak eden bir derbi oldu. Fatih hocanın sarı kartları da kitaba uygundu. Ancak itme pozisyonunda genel bir standartsızlık var. Aksi takdirde Trabzon maçında Trondsen'in Vida'yi iki eliyle indirip düşürmesinde hakemi uyarmayan VAR kararlarında net standartsızlık var. Berkan'ın pozisyonu da buna dahil ancak iptal edilen Galatasaray golünde VAR, itme kadar dizi de değerlendirmeye almış olabilir.

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