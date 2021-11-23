Günün tartışması

Hakemden önce çok şey var!
Fenerbahçe de Trabzonspor'a mağlup olunca, Sayın Ali Koç da çıkıp aynı şeyleri söylemişti.. Sayın Burak Elmas da aynen Koç gibi kopya sözler sarf etti. Derbiyi Halil Umut Meler üzerinden tamamen analiz etmek ve sistem, MHK, TFF'ye konuyu getirmek için doğru bir zaman değildi.. İlk yarıyıetkisiz kılan bir Galatasaray.. Sonra ikinci yarıda kaçan goller. Büyük beceriksizlikler.. Sonra hakem, VAR.. Önce hatayı kendinde arayacaksın.. Öz eleştiri yapıp faturayı kesmek daha doğru bir tercih olurdu.. Halil Umut Meler iki takım için de hatalar yaptı.. Aynı pozisyonlara farklı kararlar aldı.. Marcao ikinci sarıdan atılabilirdi.. Galatasaray ikinci yarı 10 kişi kalabilirdi.. Fakat G.Saray, o 5 netpozisyonu gole çevirse bugünhakem için hiçbir şey denmezdi.. 52 bin taraftar, karşında 10 kişi kalmış bir takım ve idamını bekleyen bir teknik adam Pereria.. Yetmedi kaçırılan goller.. Galatasaray, maçı F.Bahçe'ye verdi! Ama şampiyonlukyarışını değil! Yarışsürüyor.. Daha çokmaç var.
LEVENT TÜZEMEN
Sistem çürümüş! Hata bitmez
Halil Umut Meler atandığında MHK'nin seçimini doğru bulmuştum ama yanıldım. VAR hakemiYaşar Kemal Uğurlu ile beraberMeler, derbinin sonucunadirekt etki etti. Kerem'e yapılan hareket fauldü, Diagne'nin attığı gol, faul ise Berkan'a yapılan hareket de penaltıydı. BenceMeler'in aklı, bugün yöneteceğiŞampiyonlar Ligi maçındaydı. Başkan Burak Elmas tepki göstermekte yerden göğe kadar haklı. MHK'ler değişse de sistem çürümüş olduğu için hatalar engellenemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu SABAH'a verdiği bir röportajda hakemlere kızdığı için hakem olduğunu söylemişti. G.Saray maçlarında kurallara göre değil duygularına göre karar veriyor. Yani Uğurlu'nun içinde bir G.Saray nefreti var. MHK, sistemi değiştiremez,bu tür peşin hükümlüve yetersiz hakemler temizlenmezsekulüpler bağırmayadevam eder. 3 puanlı sistemde G.Saray'ın şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Geçmişte F.Bahçe 11 puan geriden gelip şampiyon olmuştu.
FATİH DOĞAN
Asıl sorun standartsızlık!
Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan Necati Ateş takımın ruhunu yansıtan güzel açıklama yaptı, "Biz Galatasaray'ız,ayağa kalkarız" dedi. Özetle maç kaybeden değil, inancını kaybeden havlu atar. Ama bu kayıpları telafi etmek kolay değil. Galatasaray'ın bir de Avrupa hedefi var. Oradaki iddialı olma durumu lige olumsuz yansıyabilir. BaşkanElmas'ın 'Hesap soracağım'söylemi, Başkan Ali Koç'ungeçen sefer kaybettikten sonrakisözlerinden farklı değil. Hamleleri olacaktır, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi oynadı. Alkışı hak eden bir derbi oldu. Fatih hocanın sarı kartları da kitaba uygundu. Ancak itme pozisyonunda genel bir standartsızlık var. Aksi takdirde Trabzon maçında Trondsen'in Vida'yi iki eliyle indirip düşürmesinde hakemi uyarmayan VAR kararlarında net standartsızlık var. Berkan'ın pozisyonu da buna dahil ancak iptal edilen Galatasaraygolünde VAR, itmekadar dizi dedeğerlendirmeyealmış olabilir.