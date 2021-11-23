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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Kazanmaya devam edeceğiz

Kazanmaya devam edeceğiz

Abdullah Avcı’dan maç sonu çağrı: “Taraftar bizi sevsin, beraber savunma ve beraber hücum yapsın. Daha hiçbir şey kazanmadık.”

Maçın ardından Abdullah Avcı, ilk 15 dakikada isteneni veremediklerini itiraf etti. Ancak sonrasında bireysel performanslarla sonuca ilerlediklerini belirten deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Oyunun ilk 15 dakikasına iyi başlamadık. Sonrasında bireysel oyuncu performansı ile ilerledik. Ömür orta yaptı ama gol oldu. İşin içinde bunlar var. Djaniny ve Cornelius'un doğru sonuçlandırdığı pozisyonlar var. Rakip ikinci yarıda kenar ortalarla geldi. Oyunun bir bölümünde beşliye döndük, bunda amaç daha az orta yemekti. Zaman zaman doğru cevaplar da verdik. Bütüne bakınca 3-0 çok önemli skor. Taraftar bizi sevsin, beraber savunma beraber hücum yapsın. Daha bir şey kazanmadık."

KOLTUĞU SEVDİ!
Süper Lig'de 5 haftadır zirve koltuğunda oturan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 15 sezon sonra 13'üncü haftalar itibarıyla en çok puanı toplayan (33) takım olmayı başardı. Daha önce söz konusu haftalar itibarıyla Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda 35 puan toplamıştı.

ZAFER KUTLAMASI
Trabzonsporlu futbolcular, taraftarın isteği üzerine soyunma odasından geri dönerek saha ortasında tribünlere üçlü çektirip galibiyeti kutladı.

BULUT'TAN HAKEME TEPKİ
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası hakemi eleştirdi: "Futbol hakkında konuşulacak güzel şeyler var. Ancak adalet adına konuşulacak hiçbir şey yok. Vitor Hugo'nun, gole giden Dicko'ya yaptığı hareket kırmızı kart olmalıydı. Bu hakem grubuna hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada hakem maçı bitirdi."

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