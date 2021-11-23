Kim olduğunu gösterdi

Defansta makine gibi işleyen Güney Koreli; top kapma, şut engelleme, hava topu alma ve pas başarı oranında takımın en iyisi oldu
Sezon başındaFenerbahçe'yegelirken kafalardasoru işaretleri oluşturanKim Min-Jae, performansıylakim olduğunu dosta düşmanagösterdi. Galatasaray derbisinde ikikritik hamle ile zaferin mimarlarıarasına adını yazdıran GüneyKoreli stoper, özellikle skor 1-1'kenVan Aanholt'un çevirdiği topaGalatasaraylı oyunculardanönce dokunmasıylagecenin hareketineimza attı. 25yaşındaki futbolcu, Aslantepe'deistatistiklerde rakip tanımadı.İki net gol pozisyonunu engellemesininyanında 3 şut girişiminibertaraf etti. 4 top kapıp 6 darakip atağı uzaklaştırarak tehlikeyefırsat vermedi.
HAVADAN, KARADAN GEÇİT YOK!
Güney Koreli, takım içerisinde de farkını ortaya koydu. Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim; 21 top kaparken 5kez şut engellemesi gerçekleştirdi. 2kez orta girişimine izin vermeyip 26defa hava topundan başarıyla ayrılaraktüm değerlerde zirveyigördü. 31 uzaklaştırma (mb 2.8) gerçekleştiren başarılı oyuncu, Szalai'nin ardından ikinci geldi. Pas başarıoranında da yüzde 52.4ile takımın yine en iyisi oldu.
CANAVAR SAVUNMACI
GÜNEY Kore basını, milli oyuncuları Kim Min-Jae'ye övgüler yağdırdı, Fenerbahçe'nin zaferine demir duvar savunmasıyla liderlik ettiğini yazdı. İşte o yorumlar:
Kim her krizde Galatasaray'ın hücumunu bloke ederek takımın kazanmasına yardımcı oldu.
Canavar savunma oyuncusu Kim, İstanbul derbisinde iki golü bloke ederek mükemmel bir performans sergiledi ve Fenerbahçe'nin geri dönüş galibiyetini destekledi.
Fenerbahçe'nin geri dönüşlü kazanmasında Kim-Min Jae'nin büyük rolü oldu. Savaşmaktan çekinmedi ve rakibin saldırı yolunu bloke etmede liderliği ele geçirdi.
MESUT'UNZAFER VURUŞU
Avrupa basını derbiyi Mesut Özil üzerinden gördü. Bild: Mesut Özil'in zafer vuruşu derbiyi kazandırdı. Kicker: Dönüm noktasını Mesut Özil başlattı. L'Equipe: Ateşli Türk derbisini Fenerbahçe kazandı. Sport1: Özil, çılgın derbide golünü attı. Marca: Özil, Türk klasiğinde belirleyici oldu. Stern: Mesut yükselişini sürdürdü. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerine çıktı. O Jogo: Crespo uzatmalarda ölümcül vuruşuyla galibiyeti getirdi. A Bola: F.Bahçe, Crespo'nun golüyle 3 Ekim'den sonra ilk kez kazandı.