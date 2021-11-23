‘Kızsın futbol oynayamazsın dediler’ şimdi milli takım yolundalar

Şırnaklı Osman Sevim 3 yıl önce mezun olduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olduktan sonra Şırnak'a geldi. Osman Sevim, kız çocuklarının erkek çocuklarından hiçbir farkının olmadığını düşünerek kızların futbol oynaması için kolları sıvadı.

Arkadaşlar Aydın Darğın ve Abdullah Bilir ile birlikte futbola ilgili duyan kızları araştıran Sevim ve arkadaşları daha sonra tespit ettikleri kızların ailelerini ziyaret ederek kızların futbol oynaması için aileleri ikna ettiler.

Şuanda TFF 3. Lig 9'uncu grupta yer alan Cudi Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı'nda 30 kız futbolcu top koşturuyor.

Tamamı Şırnaklı kızlardan oluşan takımın hedefi 3. Ligde şampiyon olup 2. Lige yükselmek. 3. yıldır 3. Ligde boy gösteren kadın futbolcular Perşembe günü Diyarbakır'da gerçekleşen Milli Takım Seçmelerine 6 futbolcu ile katılacak. Aileleri tarafından ve mahallede futbol oynayan erkek çocuklarının "Sen kızsın futbol oynayamazsın" demesi üzerine hırs yapan kızların tek hayali Milli takım forması giymek.

Cudi Gençlik ve Spor Kulübü takımında top koşturan Perihan Üzen, Leyla Ölmez, Aysun Ölmez, Leyla Çakar, Filiz Ölmez ve Halide Terkin Milli takım seçmelerine gidecek.

Spor Lisesi 11'inci sınıfta okuyan İdil'li Halide Terkin; "Futbolu küçükken erkekler arasında oynardım. Hep dalga geçiyorlardı benimle. Sonra çalışarak takıma geçtim. 3 hocamızın desteği ile bu yola geldim. Perşembe günü milli takım seçmeleri var. Giddeceğim inşallah seçilirim. 3 hocamızın emeğini boşa çıkarmayacağımı düşünmüyorum. Aile ilk başta çok kötüledi. Ailem bir kızın futbolcu olmasına sıcak bakmadılar. Bir kız futbol oynayamaz dediler. Yapamazsın dediler. Ama şuan çok iyi bir yerdeyim. Ve kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemde başarımla mutlu oldu ve destekliyorlar" dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Uludere'li Aysun Ölmez ise; "Futbola arazide başladım, köyde. Kuzenlerimle oynuyordum. Ailemin ilk önce görüşü kötüydü. Sonra benim iyi olduğumu görünce desteklemeye başladılar. Perşembe günü milli seçmelere gideceğiz. 3. Ligdeyiz. 2. Lige çıkmak için hocalarımızla beraber savaşıyoruz. Var gücümüzle elimizden geldiği kadar en iyisini yapacağız. Futbolcu olmak isteyen kızlar varsa kesinlikle hayallerinizin peşinden koşun" dedi.

Silopi'li Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Perihan Üzen; "Silopi'de yaşıyorum. Şırnak'ta okuyorum. Okulumdan dolayı buraya geldim. Futbolu burada keşfettim. 3 hocamızın bize verdiği katkılarla verdikleri emeklerle buraya kadar geldik. Daha çok geliştik burda. Futbol oynayacağım dediğim zaman ailem bana destek verdiler. Onların desteği ile buraya kadar geldim. Onların desteği beni daha çok başarıya götürüyor. Perşembe günkü milli takım seçmelerinde Milli Takım formasını giyen ile Şırnaklı kadın futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Cudi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Osman Sevim; "3 yıldır kadın futbol takımını Şırnak'ta çalıştırıyorum. 2 arkadaşımla beraber. amacımız kız çocuklarımızın erkek çocuklarından hiçbir farkının olmadığını göstermek. Amacımız Şırnak ile İzmir'İn hiçbir farkının olmadığını göstermek. Amacımız kız çocuklarımızı biraz daha yüceltmek ve mesleki anlamada da onlara meslek kazandırmak. 30 kız çocuğumuzu sahada toplayıp zor ve sıkıntılı şartlar altında bu işi yapıyoruz. Ama bu bizim için tatlı ve güzel bir telaş. Keşke 30 kızımızın yerine 300, 300 3 bin olsaydı. Daha çok istek olsaydı. Biz daha çok yorulsaydık. Allah nasip ederse ayın 25'inde Perşembe günü Diyarbakır ilinde milli takım seçmelerimiz olacak. Bu da Şırnak tarihinde ilk defa 6 kız çocuğumuzu milli takım seçmelerine götüreceğiz. Bizim amacımız buradaki kız çocuklarımızın her türlü şeyi yapabildiğini göstermek. 6'sından 1 tanesini bile milli takıma sokabilirsek bu bizim için büyük bir başarı olacak. Ve paha biçilmez bir mutluluk kaynağı olacak. Bizim kız çocuklarımızdan tek beklentimiz. Çok istekli olmaları, daha çok gelmeleri. Ve bize bunu başarıları ile karşılık vermelerini istiyoruz" dedi.