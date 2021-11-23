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Giriş Tarihi: 24.11.2021 00:49 Son Güncelleme: 24.11.2021 01:15

Lionel Messi'den sonra Yusuf Demir! Barcelona tarihine geçti...

Lionel Messi’den sonra Yusuf Demir! Barcelona tarihine geçti...

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Katalan ekibinde maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra Barcelona'da bir ilki başardı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 7 puanlı Barcelona 2. sırada yer alırken 5 puanlı Benfica ise 3. sırada yer aldı. Katalan ekibinde maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Yusuf Demir'in harika bir şutu direkten dönerken genç yıldız Messi'den sonra bir ilki başardı.

Opta verilerine göre 18 yaşındaki Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

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Xavi'nin ilk 11'de görev verdiği Yusuf Demir, 66'da yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.

Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiralık olarak transfer edilen 18 yaşındaki Yusuf, bu sezon Barcelona formasıyla 7 maça çıktı.

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Lionel Messi'den sonra Yusuf Demir! Barcelona tarihine geçti...
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