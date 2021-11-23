Maç programını değiştirin!

Kartal, 14. haftanın programına itiraz etti. Galatasaray, F.Bahçe ve Trabzonspor’u örnek gösteren siyah-beyazlılar, “Pazar günü oynamak istiyoruz” diyerek TFF’nin kapısını çaldı
Beşiktaş Yönetimi, TFF'ye başvurarak maç programının yeniden düzenlenmesini istedi. Yarın Ajaxkarşısına çıkacak olan siyahbeyazlılar,sonrasında iseligde cumartesi günü Giresunile karşılaşacak. Beşiktaş Yönetimi, Avrupa Ligi'nde perşembe günü mücadele edecek olan G.Saray'ın pazar, F.Bahçe'nin ise pazartesi günü ligde sahaya çıkmasını örnek gösterdi. Ayrıca lider Trabzonspor'un,Avrupa maçı olmamasına rağmen28 Kasım pazar günüKaragümrük ile karşılaşacağınıbelirten Beşiktaş, kendi maçlarının da gerekirse pazar günü oynanmasını talep etti. Giresun cephesi ile de temas kuran ve tekliflerini ileten siyah-beyazlıyönetim, Karadeniz ekibininde bunu kabul etmesi sonrasındaTFF ve yayıncı kuruluştanyanıt bekliyor.
CEZA DEĞİL MOTİVASYON! SON 11 resmi maçta gelen 8 yenilgi sonrasında zor günler geçiren Beşiktaş'ta ayağa kalkma stratejisi belirlendi. Karabulutları dağıtmak isteyen yönetim ve teknik heyet, radikal kararlar almayacak ve takıma ceza vermeyecek. Futbolcuların bireysel performanslarının çok kötü olmasında Şampiyonlar Ligi etkisiolduğu da tespit edilirken, takımı motive edici hamleler yapıp oyuncuların da öz güveninin yeniden yerine getirilmesi planlanıyor.
KAPTANLARLA GÖRÜŞTÜ
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kaptanlar Atiba ve Vida ile birlikte Josef ile degörüşen Yalçın, takımdaki kötü gidişin sebebini sordu. Bu konuşmanın olumlu geçtiği ve çözüm üretilmeye başlanacağı öğrenildi.
N'SAKALARESMENKADRO DIŞI
Beşiktaş Yönetimi, Fabrice N'Sakala'nın resmen kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu sezon 7 maçta forma şansı bulan Kongolu sol bek için resmi siteden şu açıklama paylaşıldı: "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımız'dan ayrı sürdürecektir."